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Политика

Правительство РФ уменьшило величину прожиточного минимума на 200 рублей

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума в целом по России за четвертый квартал 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Для трудоспособного населения этот показатель установлен на уровне 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, для детей – 9 тыс. 434 рублей.  

Размеры прожиточного минимума за третий квартал 2016 года были чуть выше: 10 тыс. 678 рублей, 8 тыс. 136 рублей и 9 тыс. 668 рублей соответственно. Средний размер прожиточного минимума составлял  9 тыс. 889 рублей,

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