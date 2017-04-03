Правительство РФ уменьшило величину прожиточного минимума на 200 рублей

17:48, 04 апреля 2017, ПАИ

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума в целом по России за четвертый квартал 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Для трудоспособного населения этот показатель установлен на уровне 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей, для детей – 9 тыс. 434 рублей.

Размеры прожиточного минимума за третий квартал 2016 года были чуть выше: 10 тыс. 678 рублей, 8 тыс. 136 рублей и 9 тыс. 668 рублей соответственно. Средний размер прожиточного минимума составлял 9 тыс. 889 рублей,