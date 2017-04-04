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Общество

В псковской «Единой России» провели собеседование с будущим главой партийной приёмной в Опочке

В псковском региональном исполкоме «Единой России» прошла встреча с новым руководителем исполкома опочецкого отделения партии Геннадием Григорьевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе политического объединения. 

Временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Игорь Сиротин лично познакомился и детально побеседовал с жителем Опочки Геннадием Григорьевым. Предполагается, что он возглавит и общественную приёмную партии «Единая Россия» в Опочецком районе.

Отметим, что Геннадий Григорьев родился в 1958 году в Новоржеве Псковской области. В 1979 году окончил Днепропетровское  высшее зенитное ракетное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиоэлектронных систем». В настоящее время – пенсионер Министерства обороны РФ.

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