В псковской «Единой России» провели собеседование с будущим главой партийной приёмной в Опочке

18:00, 04 апреля 2017, ПАИ

В псковском региональном исполкоме «Единой России» прошла встреча с новым руководителем исполкома опочецкого отделения партии Геннадием Григорьевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе политического объединения.

Временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Игорь Сиротин лично познакомился и детально побеседовал с жителем Опочки Геннадием Григорьевым. Предполагается, что он возглавит и общественную приёмную партии «Единая Россия» в Опочецком районе.

Отметим, что Геннадий Григорьев родился в 1958 году в Новоржеве Псковской области. В 1979 году окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиоэлектронных систем». В настоящее время – пенсионер Министерства обороны РФ.