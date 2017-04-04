В Пскове открыта регистрация на соревнования по бегу по пересеченной местности

18:08, 04 апреля 2017, ПАИ

Открыта регистрация для участия в соревнованиях по бегу по пересеченной местности «Кубок PRO SPORT 2017», которые пройдут в Пскове с мая по сентябрь. Об этом сообщается в группе «Школа бега «PRO SPORT» Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Состязания проведут в пять этапов. Первый этап запланирован на 14 мая и состоится в дендропарке, второй – на 18 июня (Черёхп), третий – на 16 июля (Ваулины Горы), четвертый – на 13 августа (Финский парк), пятый – на 17 сентября (Мальская Долина).

Зарегистрироваться для участия можно на сайте www.prosport60.ru.