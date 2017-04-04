Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)

18:18, 04 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 4 апреля, возле Рыбницкой башни Псковского кремля региональное отделение движения «Молодая гвардия Единой России» провело траурную акцию в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Возложить цветы и зажечь свечи в центр города пришли несколько десятков псковичей, в основном, студенты, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Весь Псков очень переживает, особенно - студенты. Ведь все из нас в Петербурге бывают очень часто, - рассказала одна из участниц акции, студенческий декан факультета инженерно-строительных технологий ПсковГУ Ольга Терехова. - Информация о сегодняшней акции быстро разлетелась и все захотели поддержать петербуржцев хоть как-то, поэтому мы здесь».

Напомним, что 3 апреля, в понедельник, около 14:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв - на станции «Площадь Восстания» - удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

Сегодня в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур по погибшим. По последней информации, их 14. В больницах остаются 49 раненых.