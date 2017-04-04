Псковские приставы занялись формированием кадрового резерва

18:14, 04 апреля 2017, ПАИ

До 23 апреля Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области принимает документы для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проходит конкурс на формирование кадрового резерва нескольких должностей: начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Псковской области; начальника отдела аппарата Управления; заместителя начальника отдела аппарата Управления. Замещение должностей государственной гражданской службы в соответствии с законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» происходит на конкурсной основе.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области также проводит конкурсы по формированию кадрового резерва для замещения должности судебного пристава-исполнителя (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее юридическое или экономическое образование); судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие двадцати одного года, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (приветствуется высшее юридическое образование); главного специалиста-эксперта (старшего специалиста) и ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) отдела судебных приставов (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование); специалиста-эксперта по ведению депозитного счёта (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование (приветствуется высшее экономическое) образование); главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе (допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста двадцати одного года, имеющие высшее образование); старшего специалиста 2 и 3 разряда (допускаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности (информационно-справочное обеспечение, ведение делопроизводства).

Все кандидаты должны не иметь судимости, в отношении них не должно осуществляться уголовное преследование или быть прекращено по реабилитирующим основаниям. Также гражданам необходимо быть способными по своим деловым и личным качествам и по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности.

Форма проведения конкурсов — тестирование и индивидуальное собеседование.

Прием документов для участия во всех конкурсах ведётся с 3 до 23 апреля по вторникам с 9:00 до 12:30 и четвергам с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, отдел государственной службы и кадров, телефон: 699-065.

С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсах, можно познакомиться в разделе «Об Управлении → Порядок прохождения государственной службы» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.