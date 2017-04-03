Украина намерена отказаться от российских лекарств
Министерство здравоохранения Украины обратилось к правительству с предложением прекратить поставки российских лекарств в страну. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет ТАСС.
Ульяна Супрун назвала такие меры санкциями со стороны министерства здравоохранения Украины против России.
При этом она призвала украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства.