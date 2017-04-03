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Политика

Украина намерена отказаться от российских лекарств

Министерство здравоохранения Украины обратилось к правительству с предложением прекратить поставки российских лекарств в страну. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет ТАСС.

Ульяна Супрун назвала такие меры санкциями со стороны министерства здравоохранения Украины против России.

При этом она призвала украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства.

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