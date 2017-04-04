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Общество

Время реагирования экстренных служб в Псковской области планируется сократить

4 апреля в администрации Псковской области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по развитию, внедрению и эксплуатации на территории региона системы «112» и аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заседание провел заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков. Участники рассмотрели вопросы, связанные с развитием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб в региональных подразделениях МЧС, МВД, ФСБ, «Газпром межрегионгаз», медицинских организаций региона, а также обсудили внесение изменений в технический проект по внедрению и эксплуатации службы «112» в области.

В рамках развертывания службы не так давно в Пскове заработал Центр обработки вызовов системы «112». Пока он функционирует в тестовом режиме, но уже в следующем году будет запущен на полную мощность. По мнению специалистов, благодаря созданию системы «112» сократится среднее время реагирования экстренных служб на чрезвычайные происшествия.

Кроме того, в ходе совещания речь шла о дополнительных мерах по повышению эффективности работы региональной системы фото- и видеофиксации нарушений и повышению безопасности на региональных дорогах.

Также участники группы утвердили план работы на текущий год.

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