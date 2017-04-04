Проекты Печор, Бежаницкого и Островского районов стали лучшими на туристском конкурсе

18:20, 04 апреля 2017, ПАИ

4 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина состоялся финал конкурса среди муниципалитетов по отбору туристских объектов в рамках развития волонтерского проекта «Туризм добрых дел». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участники представили проекты благоустройства и восстановления туристических объектов и природных достопримечательностей на территории района, таких как действующие или заброшенные дворянские усадьбы, усадебные парки, берега рек и озер.

По итогам конкурса победителем в номинации «Волонтерский усадебный туризм: действующие дворянские усадьбы и/или усадебные парки» стал Бежаницкий район с проектом благоустройства парка-памятника садово-паркового искусства в деревне Усадище и усадьбы Философовых. Объект располагается на территории размером 21 га. Туристы-волонтеры могут помочь с сезонными работами: уборкой сухих листьев и веток деревьев, посадкой клумб, а также ремонтом мостиков и установкой скамеек. В непосредственной близости от объекта есть места для проживания и питания, а учреждения культуры района могут организовать досуг.

В номинации «Волонтерский усадебный туризм: заброшенные дворянские усадьбы и/или усадебные парки, имеющие перспективы стать точками туристского притяжения» лучшим был назван Островский район с проектом восстановления парка-усадьбы Лореров-Розенов. На территории парка в 5 га растут столетние белые акации и душистый тополь, также есть пихтовая аллея и пруд. Для проведения волонтерских работ одновременно возможно принять 15 человек (10 взрослых и 5 детей), для студентов организуют бесплатное проживание. Всех волонтеров обеспечат трехразовым питанием. На объекте необходимо провести восстановление и расчистку пешеходных дорожек, вырубку поросли, чистку пруда, устройство мостика и скамеек.

Победителем в третьей номинации «Волонтерский экологический туризм: природные достопримечательности, являющиеся точками туристского притяжения (берега рек и озер, используемые для палаточных городков и автокемпингов)» эксперты назвали проект благоустройства территории монастырского ручья Каменец в Печорах. Ручей протекает под стенами Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря по дну оврага, склоны которого нуждаются в очистке от мусора. Для волонтеров предоставят бесплатное проживание и питание в паломническом центре при монастыре.

Проекты, победившие в конкурсе, получат помощь от Государственного комитета Псковской области по культуре: размещение информации об объектах-победителях конкурса в региональных и федеральных средствах массовой информации и на региональном туристском портале, продвижение проектов на региональных, общероссийских и международных туристских выставках, а также формирование и рассылку предложений о волонтерских работах на объектах заинтересованным организациям и порталам.

В финале конкурса также участвовали Плюсский район (музей-заповедник Н. А. Римского-Корсакова, усадьба «Вечаша», усадьба «Любенск»), Локнянский район (имение Брянчаниновых) и Великие Луки (остров Дятлинка).

Проекты оценивала конкурсная комиссия совместно с представителями туроператоров и средств массовой информации области по нескольким критериям: транспортная доступность до объекта и наличие в нем бытовых удобств, обеспечение условий для питания туристов-волонтеров, степень привлекательности достопримечательностей для туристов.

По мнению организаторов, конкурс «Туризм добрых дел» способствует развитию привлекательности Псковской области как благоприятного региона для культурно-познавательного и экологического туризма, а также способствует созданию новых туристических объектов и маршрутов.

Добавим, что конкурс «Туризм добрых дел» прошел в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», участником которого является Псковская область, и Года экологии.