6 апреля в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников

18:22, 04 апреля 2017, ПАИ

6 апреля в 10:00 в «Простории» в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников из школ Псковской области «Приглашение в профессию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие состоится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного управления образования Псковской области.