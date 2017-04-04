6 апреля в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников
6 апреля в 10:00 в «Простории» в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников из школ Псковской области «Приглашение в профессию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Мероприятие состоится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного управления образования Псковской области.
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Расписание
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10:00-10:20
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Программа-презентация ПФ РМАТ
Просмотр фильма «Приглашение в профессию»
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Псковский филиал РМАТ
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10:20-10:35
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Презентация-выступление
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ПсковГУ
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10:40-12:00
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Презентации. Мастер-классы
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Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса,
Псковский агротехнический колледж,
Псковский кооперативный техникум