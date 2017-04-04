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Общество

6 апреля в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников

6 апреля в 10:00 в «Простории» в Пскове пройдёт профориентационное мероприятие для девятиклассников из школ Псковской области «Приглашение в профессию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие состоится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного управления образования Псковской области.

 

Расписание

 

10:00-10:20

Программа-презентация ПФ РМАТ

Просмотр фильма «Приглашение в профессию»

Псковский филиал РМАТ

10:20-10:35

Презентация-выступление

ПсковГУ

10:40-12:00

Презентации. Мастер-классы

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса,

Псковский агротехнический колледж,

Псковский кооперативный техникум

 

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