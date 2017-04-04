Сажать рябину и смородину советует сегодня народный календарь

08:09, 05 апреля 2017, ПАИ

5 апреля по народному календарю наступил Никонов день, пишет сalend.ru.

Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в XI веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Прославился Никон как ученый-летописец.

5 апреля был днем тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; «Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином велик». Хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.

Также мыли лавки, столы и полы в доме, для этого часто использовали настой сушеной мяты. Мяту использовали и при заваривании чая, приготовлении кваса, выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна — вешали ее пучки в горницах. Без мяты не обходились и в бане, куда шли после уборки. Этой травой устилали полки в бане, а ее отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».