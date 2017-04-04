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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась почти на 14%

За прошедшую неделю в Псковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 13,9%, что ниже значения эпидемического порога на 36,9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В Пскове заболеваемость населения гриппом и ОРВИ сократилась относительно предыдущей недели на 16,1%, она стала ниже недельного эпидемического порога на 18,9%. 

Всего с 27 марта по 2 апреля ОРВИ заболели 3 тысячи 238 человек, в том числе 1 тысяча 563 человека – в Пскове.

Зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи гриппа В у пяти заболевших, риносинцитиальной инфекции - у одного человека.

Кроме того, в регионе зарегистрированы 120 случаев острых кишечных инфекций, из них 70 - в Пскове.

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