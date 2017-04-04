Псковский прозаик стал лауреатом Горьковской премии

20:10, 04 апреля 2017, ПАИ

Псковский прозаик Владимир Клевцов получил Горьковскую премию за сборник рассказов «Родник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В 2016 году на конкурс поступили 596 книг, 8 произведений взрослых авторов вошли в шорт-лист в категориях «Проза» и «Поэзия». На конкурс принимались реалистические произведения малых и средних форм, рассказывающие о жизни обычных людей – как раз эта тема является основным лейтмотивом творчества Владимира Клевцова.

Имена лауреатов и дипломантов, среди которых оказался пскович, были объявлены 4 апреля в Москве.

Отметим, что Горьковская литературная премия вручается с 2005 года. Ее учредителями выступили издательский дом «Литературная учеба», Российский фонд культуры и фонд «Центр развития межличностных коммуникаций».

Добавим, Владимир Васильевич Клевцов – член Союза писателей России, лауреат премии «Светлые души» имени В. М. Шукшина, трижды лауреат премии администрации Псковской области (1997, 2003, 2013), лауреат премии «Чистое небо» (2016). В. Клевцов занесен в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».

Прозаик работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и гротеска.