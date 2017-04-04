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Общество

Здание на Плехановском посаде, 52 в Пскове ждет реконструкция

Вопрос отклонения от предельных параметров строительства домов по трем адресам обсудили 4 апреля участники публичных слушаний в Псковской городской Думе. Заседание провел заместитель главы города Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Один из заявителей запросил разрешение на уменьшение минимальных отступов от границ участка на улице Гоголя, 28 для воссоздания объекта многоквартирного дома в исторических объемно-планировочных решениях. Ранее там располагался многоквартирный жилой дом, включенный в программу переселения граждан из аварийного жилья, после чего здание было снесено.

Владельцы земельного участка по улице Плехановский посад, 52 планируют реконструировать здание. Для этого они попросили предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции.

Фото с pskovgorod.ru

Для строительства склада на участке по Гаражному проезду, 4 заявитель тоже запросил разрешение на уменьшение минимальных отступов.

По итогам публичных слушаний вопросы получили положительную рекомендацию.

 

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