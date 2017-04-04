0
13:16
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
17:23
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
13:24
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
18:04
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
17:04
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
09:29
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
Еще новости
Культура

В Псков с оперой «Псковитянка» приедет один из ведущих театров страны

4 апреля в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото с pskov.ru

Стороны обсудили мероприятия, вошедшие в план по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году в части работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения и культурной программы праздника.

В частности, речь шла о ремонтно-реставрационных работах в ансамбле Псковского кремля и комплексе крепостных сооружений Окольного города.

Фото с pskov.ru

В рамках встречи был рассмотрен вопрос технического обеспечения и финансирования крупных событийных мероприятий программы Ганзейских дней. Глава региона предложил организовать фестиваль исторической реконструкции. Со своей стороны, глава Минкультуры сообщил, что у Российского военно-исторического общества есть специальная программа поддержки подобных фестивалей. Министр также отметил активную работу в этом направлении Псковского регионального отделения Общества.

Фото с pskov.ru

Вопрос подготовки к Ганзейским дням также обсуждался на встрече с заместителем министра культуры Аллой Маниловой, курирующей туристическую отрасль. Собравшиеся представители ряда департаментов министерства проговорили возможное участие федеральных учреждений культуры в крупных событийных мероприятиях Ганзейских дней.

Планируется, что в Псков с оперой «Псковитянка» приедет один из ведущих театров страны. В программу Ганзейских дней также вошли фестиваль духовых оркестров, художественные выставки, международный пленэр, фольклорный фестиваль, международная фотовыставка, ремесленная ярмарка «Город мастеров» и другие значимые события, в каждом из которых предполагается участие ведущих специалистов федерального уровня.

По итогам встречи принято решение о конкретных мерах по подготовке сценарных планов мероприятий программы.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 5
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
02 апреля 2017
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году 3
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
31 марта 2017
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии 2
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
30 марта 2017
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста 5
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2017
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
30 марта 2017
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом
29 марта 2017
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом 1

Идет загрузка...