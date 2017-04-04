В Псков с оперой «Псковитянка» приедет один из ведущих театров страны

19:41, 04 апреля 2017, ПАИ

4 апреля в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили мероприятия, вошедшие в план по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году в части работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения и культурной программы праздника.

В частности, речь шла о ремонтно-реставрационных работах в ансамбле Псковского кремля и комплексе крепостных сооружений Окольного города.

В рамках встречи был рассмотрен вопрос технического обеспечения и финансирования крупных событийных мероприятий программы Ганзейских дней. Глава региона предложил организовать фестиваль исторической реконструкции. Со своей стороны, глава Минкультуры сообщил, что у Российского военно-исторического общества есть специальная программа поддержки подобных фестивалей. Министр также отметил активную работу в этом направлении Псковского регионального отделения Общества.

Вопрос подготовки к Ганзейским дням также обсуждался на встрече с заместителем министра культуры Аллой Маниловой, курирующей туристическую отрасль. Собравшиеся представители ряда департаментов министерства проговорили возможное участие федеральных учреждений культуры в крупных событийных мероприятиях Ганзейских дней.

Планируется, что в Псков с оперой «Псковитянка» приедет один из ведущих театров страны. В программу Ганзейских дней также вошли фестиваль духовых оркестров, художественные выставки, международный пленэр, фольклорный фестиваль, международная фотовыставка, ремесленная ярмарка «Город мастеров» и другие значимые события, в каждом из которых предполагается участие ведущих специалистов федерального уровня.

По итогам встречи принято решение о конкретных мерах по подготовке сценарных планов мероприятий программы.