Новые мобильные тарифы запустил Tele2 в Псковской области

20:38, 04 апреля 2017, ПАИ

Сотовый оператор Tele2 предложил жителям Псковской области безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут. Как сообщили Псковскому агентству информации в Tele2, компания обновила линейку тарифов.

На смену пакетным тарифам линейки «Черный» приходит совершенно новый продукт Tele2, с другими архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка «Мой» имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны.

На всех тарифах линейки «Мой» остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Для клиентов компании в Псковской области его цена составит 7 рублей в сутки. В предложении «Мой Tele2» по сравнению с тарифом «Черный» существенно вырос объем трафика – с пятисот мегабайт до пяти гигабайт.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. За абонентскую плату как на тарифе «Самый черный» - 299 рублей в месяц – абонент вместо 4 Гб получит 5 Гб трафика. Кроме того, новое предложение включает 350 минут на другие номера Псковской области.

«Мой онлайн+» − это классический «тяжелый» тариф, включающий 7 Гб трафика и пакет минут (550 минут на другие номера Псковской области). В сравнении с тарифом «Сверхчерный» в нем увеличено количество интернет-трафика: 7 Гб против 6 Гб соответственно.

Тариф «Мой разговор» разработан специально для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом «Мой разговор» предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

Новая тарифная линейка действует в Псковской области с 3 апреля 2017 года. Все тарифы линейки «Черный» закрыты для новых подключений и переходов.