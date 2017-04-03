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Политика

Президент России назначил Александра Бречалова врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова врио главы Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото с kremlin.ru

В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва глава государства предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии.

Президент подчеркнул, что А. Бречалов обладает богатым опытом работы. «Путин отметил, что, проработав в Общественной палате, Общероссийском народном фронте, а также в объединении предпринимателей «ОПОРА России», Бречалов внес серьезный вклад в развитие этих организаций», - сказал пресс- секретарь главы государства, передает ТАСС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Александра Соловьёва по подозрению в получении взяток на 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов. В этот же день Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия.

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