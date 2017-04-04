Дополнительные рейсы на кладбища организуют для псковичей в апреле

21:14, 04 апреля 2017, ПАИ

С 8 апреля в Пскове изменится режим работы общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

8, 9, 15 и 25 апреля будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы» с 9:00 до 15:00, с интервалом 15 минут. Так же будет 16 апреля, в день праздника Пасхи, только интервал движения составит 9-10 минут.

В те же дни планируется организовать заезд автобуса маршрута № 9 на Крестовское кладбище. Отъезд от вокзала – в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, обратно – в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

Дополнительно 9 апреля, в Вербное воскресенье, и 16 апреля автобусы будут отправляться на Крестовское кладбище от железнодорожного вокзала в 9:45, 10:45, 12:00, 13:00, обратно – в 10:15; 11:15; 12:30; 13:30.

На предприятии отметили, что льготы и месячные проездные билеты недействительны.

Что касается садоводческих товариществ, то с 8 апреля вводится весеннее расписание движения общественного транспорта по субботам и воскресеньям. 16 апреля движение автобусов буде закрыто.