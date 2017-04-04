Занятие по профилактике туберкулеза провел в Пыталово Красный Крест

20:53, 04 апреля 2017, ПАИ

4 апреля состоялся очередной выезд передвижной мобильной группы Псковского Красного Креста в рамках проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

Cотрудники регионального отделения РКК встретились с учащимися Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа и провели занятие по профилактике туберкулеза.

«Встреча была наполнена множеством полезной информации и состоялась в игровой форме. Первокурсники колледжа познакомились с историей заболевания, узнали пути заражения, способы профилактики. Подростки узнали, кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять», - рассказали организаторы.

Многие из присутствующих на встрече правильно отвечали на вопросы и получали за это призы от Красного Креста. При необходимости специалист мобильной группы давал пояснения.

Эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «Псковичи за жизнь без туберкулеза!», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства бюджета региона