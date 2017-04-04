Парусная регата стартует на Псковском озере 10 июня

20:58, 04 апреля 2017, ПАИ

14-ая «Псковская парусная регата» пройдет с 10 по 14 июня на Псковском озере. Такая информация прозвучала 4 апреля на заседании оргкомитета по подготовке и проведению спортивных соревнований под председательством заместителя губернатора области Сергея Перникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Торжественная церемония открытия Псковской парусной регаты состоится 11 июня.

По словам директора АНО «Псковская парусная регата» Алексея Груненышева, в рамках состязаний 12-13 июня пройдут этап Кубка Европы и этап Кубка России в классе яхт «Микро», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».

В рамках заседания участники обсудили спектр организационных вопросов по подготовке и проведению соревнований. В частности, Алексей Груненышев поднял вопрос о прохождении яхтсменами государственной границы с лодками и прицепами.

Сергей Перников рекомендовал проинформировать участников состязаний о возможности заранее направить в таможенные органы электронную декларацию, что позволит значительно ускорить процесс.

Добавим, следующее заседание оргкомитета пройдет в мае.