Цветочное оформление Пскова в 2017 году обойдется в 9 млн рублей

21:30, 04 апреля 2017, ПАИ

В 2017 году на цветочное оформление объектов зеленого хозяйства Пскова планируется потратить 9 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.

Подрядчик займется высадкой рассады, прополкой и поливом цветников. Также исполнитель контракта должен оформить и установить 72 вазона.

Парки, скверы, воинские захоронения, территории у памятников украсят такие растения, как бегония, виола, тагетес, колеус, агератум, цинерария, петуния. Всего заказаны 144 тыс. 997 штук. Также будут высажены 59 тыс. 185 луковиц тюльпанов.

Аукцион назначен на 24 апреля.