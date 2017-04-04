0
22:08
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
20:12
Свечи памяти жертв терактов зажгли у Рыбницкой башни в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
18:18
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
17:59
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
16:45
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 1-я: Подбираем шины
15:39
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
Еще новости
Общество

Глава Минтруда заявил о возможном росте бедности в случае увеличения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость может спровоцировать ухудшение ситуации с бедностью в России, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К росту цен приведет, может привести к росту бедности, если будет рост цен. Все зависит от масштабов. НДС, как правило, ведет к росту цен», - ответил М. Топилин на вопрос о влиянии инициативы финансового блока увеличить НДС на рост бедности в стране.

Ранее сообщалось, что за увеличение НДС и одновременное снижение ставки страховых взносов выступает Министерство финансов. В ведомстве считают возможным снижение совокупной ставки страховых взносов и перенос налоговой нагрузки на косвенные налоги. «По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», - сказал министр Антон Силуанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
04 апреля 2017
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
Свечи памяти жертв терактов зажгли у Рыбницкой башни в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 апреля 2017
Свечи памяти жертв терактов зажгли у Рыбницкой башни в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
04 апреля 2017
5 апреля воздух в Псковской области прогреется до +14 градусов
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
04 апреля 2017
Псковичи скорбят о жертвах теракта в петербургском метро (ВИДЕО)
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля
04 апреля 2017
Праздник пирога отметят в Пскове 22 апреля 2
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
04 апреля 2017
Власти Пскова направят в Москву заявку на получение средств на ремонт «Машиностроителя»
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники
04 апреля 2017
Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов для отдыха на майские праздники

Идет загрузка...