Глава Минтруда заявил о возможном росте бедности в случае увеличения НДС

21:39, 04 апреля 2017, ПАИ

Повышение налога на добавленную стоимость может спровоцировать ухудшение ситуации с бедностью в России, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К росту цен приведет, может привести к росту бедности, если будет рост цен. Все зависит от масштабов. НДС, как правило, ведет к росту цен», - ответил М. Топилин на вопрос о влиянии инициативы финансового блока увеличить НДС на рост бедности в стране.

Ранее сообщалось, что за увеличение НДС и одновременное снижение ставки страховых взносов выступает Министерство финансов. В ведомстве считают возможным снижение совокупной ставки страховых взносов и перенос налоговой нагрузки на косвенные налоги. «По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», - сказал министр Антон Силуанов.