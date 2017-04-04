Французские сливки не пропустили через границу псковские специалисты

21:53, 04 апреля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен ввоз в Казахстан из Франции более 18 тонн молочной продукции в ассортименте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзор по Тверской и Псковской области.

Сыр, сливочное масло, кондитерские сливки произведены на предприятии Франции. В ходе досмотра груза специалисты выявили многочисленные нарушения, выразившиеся в несоответствии ветеринарных сертификатов утвержденным образцам и отсутствии сертификатов на пастеризованное молоко и молочные продукты.

В результате Управление приняло решение оформить декларацию о возврате товара.