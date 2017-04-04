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Общество

Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предложил переписать статью 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Об этом сообщает ТАСС.

Бизнес-омбудсмен заметил, что это - самая часто применяемая статья к предпринимателям. «Она самая «резиновая» - под нее можно подвести практически любое обвинение, - считает Б. Титов. - Мы приняли решение: будем предлагать переписать в УК статью 159, сделать ее другой».

Он напомнил, что в настоящее время по ней грозит до 10 лет лишения свободы, в то время как по статьям о специфических видах мошенничеств - до 4-5. «Надо сделать санкции по ней меньше, условно говоря, - до 5 лет, а отдельные статьи должны быть отягчающими. Например, если мошенничество вкладчиков лишило квартир, счетов в банке или какие-то еще серьезные мошеннические преступления», - пояснил Уполномоченный по правам предпринимателей.

Кроме того, самый тяжкий состав – «мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере» - Борис Титов предлагает сделать подсудным суду присяжных. «Это особенно важно, потому что сейчас суды судят, не удосуживаясь доказывать умысел. Человек должен был заранее знать, что он совершает какие-то действия с умыслом на мошенничество. А если он просто оказался в обстоятельствах, когда не смог вернуть кредиты или выполнить обязательство? Суд присяжных должен принимать решение, где простые люди (заседатели) должны сказать: был умысел, по их мнению, доказано это следствием, или просто обстоятельства так сложились», - заявил он.

Также Б. Титов согласился с членами Общественных наблюдательных комиссий, что к предпринимателям часто стали применять статью 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»), которая грозит пожизненным лишением свободы. «Она была включена в УК, чтобы привлекать к ответственности бандитские группы за распространение наркотиков, но ее все равно присоединяют к экономическим статьям. В результате сегодня под нее попадают даже женщины - берут кассирш, вчера было обращение от женщины, которая работала просто оператором», - добавил бизнес-омбудсмен.

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