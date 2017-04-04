Участница Кубка мира по игре на баяне даст концерт в Пскове

22:22, 04 апреля 2017, ПАИ

7 апреля в 17:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) состоится концерт баянистки Алевтины Никитиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Алевтина Никитина - лауреат международных и всероссийских конкурсов, выпускница ассистентуры-стажировки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного артиста России, профессора Олега Шарова).

В годы обучения в консерватории Алевтина являлась стипендиатом губернатора Псковской области, в 2011-2012 учебном году она выпустила свой первый СD-диск, участвовала в Кубке мира в Шанхае, выступала на творческих фестивалях «Музыка для баяна и аккордеона», «Музыка Петербургских композиторов», дипломант Всероссийского конкурса «Югория», лауреат международного конкурса «Лира» в Санкт-Петербурге.

В программе концерта 7 апреля: произведения И. С. Баха, В. Семёнова, С. Рахманинова, Вл. Золотарёва В. Гридина и других.

Вход на концерт свободный.