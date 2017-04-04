0
13:16
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
17:23
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
13:24
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
18:04
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
17:04
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
09:29
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
Еще новости
Культура

Участница Кубка мира по игре на баяне даст концерт в Пскове

7 апреля в 17:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) состоится концерт баянистки Алевтины Никитиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Алевтина Никитина - лауреат международных и всероссийских конкурсов, выпускница ассистентуры-стажировки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного артиста России, профессора Олега Шарова).

В годы обучения в консерватории Алевтина являлась стипендиатом губернатора Псковской области, в 2011-2012 учебном году она выпустила свой первый СD-диск, участвовала в Кубке мира в Шанхае, выступала на творческих фестивалях «Музыка для баяна и аккордеона», «Музыка Петербургских композиторов», дипломант Всероссийского конкурса «Югория», лауреат международного конкурса «Лира» в Санкт-Петербурге.

В программе концерта 7 апреля: произведения И. С. Баха, В. Семёнова, С. Рахманинова, Вл. Золотарёва В. Гридина и других. 

Вход на концерт свободный. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ
04 апреля 2017
Мастер авангарда презентовал проект реконструкции псковской ТЭЦ 6
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году
02 апреля 2017
Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году 3
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
31 марта 2017
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии 2
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
30 марта 2017
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста 5
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2017
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
30 марта 2017
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом
29 марта 2017
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом 1

Идет загрузка...