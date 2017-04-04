Суд санкционировал арест экс-главы Удмуртии

22:38, 04 апреля 2017, ПАИ

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Артур Карпов установил срок ареста до 4 июня. Он пояснил, что при более мягкой мере пресечения А. Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными, а также скрыться в Испании, где у его семьи находится недвижимость.

Таким образом, суд отклонил просьбу Александра Соловьева и его адвоката о домашнем аресте. По словам адвоката, ее подзащитный, которому год назад удалили почку, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и приеме специфических препаратов.

Сам Александр Соловьев свою позицию по делу озвучивать не стал. Однако следователь пояснил, что бывший глава Удмуртии не признал вину и отказался от дачи показаний. Тем не менее, его вина, по словам сотрудника СК, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе бывшего замминистра транспорта и полного тезки обвиняемого. «Следствие находится в начальной стадии, идут допросы», - сказал следователь.