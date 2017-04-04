В Изборске дети изучили строение пера под микроскопом
В музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район) состоялся экологический праздник «Международный день птиц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.
Гости познакомились с историей праздника, птицами, обитающими на территории Изборско-Мальской долины, изучили строение птичьего пера под микроскопом, приняли участие в викторинах, конкурсах, мастер-классах, написали письмо птичьими перьями.
Участники конкурса «Помоги птицам» на лучшие кормушку и скворечник были награждены грамотами и подарками.
Завершилось мероприятие экскурсией к Городищенскому озеру, где дети покормили обитающих птиц.