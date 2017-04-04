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Общество

В Изборске дети изучили строение пера под микроскопом

В музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район) состоялся экологический праздник «Международный день птиц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Фото с museum-izborsk.ru

Гости познакомились с историей праздника, птицами, обитающими на территории Изборско-Мальской долины, изучили строение птичьего пера под микроскопом, приняли участие в викторинах, конкурсах, мастер-классах, написали письмо птичьими перьями.

Фото с museum-izborsk.ru

Участники конкурса «Помоги птицам» на лучшие кормушку и скворечник были награждены грамотами и подарками.

Фото с museum-izborsk.ru

Завершилось мероприятие экскурсией к Городищенскому озеру, где дети покормили обитающих птиц.

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