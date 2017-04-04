«Акварельный неореализм» откроет псковичам петербургская художница

22:57, 04 апреля 2017, ПАИ

7 апреля в 16:00 в малом зале картинной галереи состоится открытие выставки Марины Кузнецовой «Акварельный неореализм». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Художник Марина Кузнецова родилась в Риге, а в настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Она поступила в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (при Российской академии художеств) и, еще будучи студенткой, начала участвовать в выставках.

«Творческое становление молодой художницы проходило не просто. В 1980-90-е годы, в период осмысления событий, проходивших в стране, в ее работах появились мрачные пугающие образы: огромная рыба с пустыми глазницами, «вплывающая» в комнату, раскачивающийся набатный колокол, белая птица, бьющаяся в замкнутом круге, мерзкое животное – идол на груде золота… Однако со временем пришло очарование Петербургом – его имперским величием и уютными поэтическими уголками старой Коломны: каналы, мосты, мосты, петербургские дворики…», - рассказали организаторы выставки.

О том, в каком направлении продолжается творческий поиск художницы, расскажут представленные на выставке работы. «Вглядываясь в простые предметы – будь то цветок, морская раковина, или перышко птицы, художница ищет в них следы жизни и красоты. «Красота спасет мир» - снова и снова повторяет слова известной истины художница», - заключили в музее.

Выставку можно посетить до 10 мая в малом зале картинной галереи (улица Некрасова, 7). Вход свободный при покупке билета в картинную галерею.