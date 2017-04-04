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Культура

Псковский театр кукол покажет сказку о счастье на 9 минут

8 апреля в 12:00 в Псковском театре кукол состоится представление «Мы не волшебники». Спектакль создан по мотивам сказки «Золушка». Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте». 

Фото из группы театра в соцсети "ВКонтакте"

«Сказка, которая родилась много веков назад, и с тех пор все живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Очаровательная Золушка поет песенку и кружится на балу в изумительном пышном платье, неизменно вызывающем вздох восхищения у юных зрительниц. И, конечно, попадает вместе с принцем в сказочную страну, где каждый может быть совершенно счастлив. Правда, этого счастья хватает только на 9 минут и 9 секунд, но мы же еще не волшебники, мы только учимся…» - говорится в анонсе.

Фото из группы театра в соцсети "ВКонтакте"

Продолжительность спектакля - 50 минут без антракта. 

 

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