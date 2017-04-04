Псковский театр кукол покажет сказку о счастье на 9 минут

23:08, 04 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в 12:00 в Псковском театре кукол состоится представление «Мы не волшебники». Спектакль создан по мотивам сказки «Золушка». Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Сказка, которая родилась много веков назад, и с тех пор все живет, и каждый рассказывает ее на свой лад. Очаровательная Золушка поет песенку и кружится на балу в изумительном пышном платье, неизменно вызывающем вздох восхищения у юных зрительниц. И, конечно, попадает вместе с принцем в сказочную страну, где каждый может быть совершенно счастлив. Правда, этого счастья хватает только на 9 минут и 9 секунд, но мы же еще не волшебники, мы только учимся…» - говорится в анонсе.

Продолжительность спектакля - 50 минут без антракта.