Автомобиль «Рено» сгорел в Великих Луках

08:21, 05 апреля 2017, ПАИ

4 апреля в Великих Луках произошел пожар в гараже на улице Максимовской, 8, стало известно Псковскому агентству информации.

Гараж выгорел изнутри по всей площади. Также сгорел находившийся в нем автомобиль «Рено Логан» 2013 года выпуска. В стоящем рядом сарае огнём повреждена стена. Предположительной причиной случившегося назван поджог.

Кроме того, вчера из-за короткого замыкания электропроводки горел сарай на улице Владысева, 10 в Себеже. По той же причине сгорела хозяйственная постройка в деревне Марьино Невельского района.