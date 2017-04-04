В интернете для чиновников появится государственный мессенджер

08:26, 05 апреля 2017, ПАИ

Составной частью закрытого интернета, который до конца года свяжет все российские госструктуры, станет государственный мессенджер. Об этом пишет газета «Известия».

Закрытая от внешнего мира система коммуникаций получила название RSnet. При подключении к ней госорганы оказываются внутри закрытого контура, защищенного от DDoS-атак и возможности заразиться вирусом. В рамках RSNet сегодня работают домены gov.ru, kremlin.ru и government.ru.

По словам советника президента РФ Герман Клименко, внутри RSNet есть система электронной почты, а также планируется создание мессенджера. Мобильные устройства при соблюдении требований по инфобезопасности также смогут подключиться для работы в этой защищенной среде.

«Думаю, что в течение года мы получим понятную модель. Мне бы хотелось, чтобы чиновники обладали не только АТС-1 и АТС-2 (правительственная связь), но и мессенджером. Я надеюсь, что в этом году мы получим первое внедрение. Посмотрим, как пойдет. Мы с ФСО планируем очень плотно общаться по этой теме», — сказал Г. Клименко.

Институт развития интернета (ИРИ) уже отобрал 13 мессенджеров, которые протестируют специалисты по кибербезопасности. В итоговую версию интегрируют антивирусное решение «Лаборатории Касперского».