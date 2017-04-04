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Экономика

Объем импортных пошлин в 2016-м превысил размер экспортных платежей

В 2016 году объем собранных таможенных пошлин при импорте впервые с 2003 года превысил объем экспортных платежей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

В прошлом году в бюджет были перечислены 4,4 трлн рублей от таможенных платежей, что на 1% превышает прогноз. Из них 2,31 трлн рублей являются поступлениями от импортных пошлин, а 2,09 трлн рублей — от экспортных.

Руководитель группы анализа рынков Исследовательского центра в сфере международной торговли и экономической интеграции ITI Анна Тангаева пояснила, что это случилось потому, что основной вклад в экспортные таможенные поступления вносят вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, экспорт которых в стоимостном выражении существенно снизился в 2015 году.

В «Мультисервисной платежной системе» изданию заявили, что еще одна причина снижения поступлений от экспортных пошлин кроется в продолжении в 2016 году налогового маневра в нефтяной отрасли, который стартовал в 2015 году. Он предполагает сокращение экспортных пошлин на нефть в 1,7 раза, на нефтепродукты — в 1,7–5 раз, в зависимости от вида экспортируемых нефтепродуктов.

По данным ФТС, сальдо торгового баланса России в 2016 году осталось положительным, однако по сравнению с 2015 годом сократилось на $58,1 млрд — до $103,9 млрд. Экспорт в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 17% и составил $287,6 млрд. Импорт, в свою очередь, снизился на 0,4% и составил $183,6 млрд.

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