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Общество

Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Пскове

15 апреля главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведен прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Встреча с гражданами состоится с 10:00 до 13:00 в здании УМВД по региону, расположенном на Октябрьском проспекте, 48.

Жители области смогут  задать интересующие их вопросы, связанные с  деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на рассмотрение  свои обращения по тем или иным проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов.  

По вопросам  приема граждан следует обращаться  по телефону 59-23-14. 

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