Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Пскове

08:37, 05 апреля 2017, ПАИ

15 апреля главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведен прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Встреча с гражданами состоится с 10:00 до 13:00 в здании УМВД по региону, расположенном на Октябрьском проспекте, 48.

Жители области смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на рассмотрение свои обращения по тем или иным проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов.

По вопросам приема граждан следует обращаться по телефону 59-23-14.