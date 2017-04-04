Обокравший три магазина великолучанин предстанет перед судом
В Великих Луках следователи направили в суд уголовное дело, связанное с хищениями имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По версии следствия, 23 октября 2016 года в Великих Луках 28-летний безработный, ранее судимый горожанин похитил с витрины магазина на улице Ботвина продукты питания, а также предметы бытовой химии. В тот же день обвиняемый совершил аналогичную кражу в магазине по Октябрьскому проспекту.
Через несколько дней этот мужчина пришел в магазин на площади Калинина, где совершил хищение товара на 4 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.