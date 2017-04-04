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Обокравший три магазина великолучанин предстанет перед судом

В Великих Луках следователи направили в суд уголовное дело, связанное с хищениями имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 23 октября 2016 года в Великих Луках 28-летний безработный, ранее судимый горожанин похитил с витрины магазина на улице Ботвина продукты питания, а также предметы бытовой химии. В тот же день обвиняемый совершил аналогичную кражу в магазине по Октябрьскому проспекту.

Через несколько дней этот мужчина пришел в магазин  на  площади Калинина, где совершил хищение  товара  на  4 тысячи  рублей.

В результате  оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.

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