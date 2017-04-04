23 преступления произошли в Псковской области 4 апреля

09:14, 05 апреля 2017, ПАИ

4 апреля в органы внутренних дел Псковской области поступили 45 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 23 преступления, в том числе 9 краж.

За минувшие сутки в регионе не зафиксировали ДТП с пострадавшими.

Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 359 нарушений Правил дорожного движения.