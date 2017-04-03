Заксобрание Ленинградской области предлагает запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям

09:39, 05 апреля 2017, ПАИ

Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который предполагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект предлагает обязать владельцев сервисов проверять паспортные данные у российских и иностранных граждан при регистрации в соцсети. За нарушение этого правила для юридических лиц предусматривается штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, то его предлагается наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, законодатели предлагают запретить пользователям, не достигшим 18 лет, вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Также в документе содержится норма о штрафах за продажу несовершеннолетним любых товаров через соцсети.

Один из авторов документа - депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что если закон будет одобрен на федеральном уровне, то в силу он вступит с 1 января 2018 года. Поэтому, подчеркнул он, у соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с документом, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные, чтобы при необходимости изменить имена аккаунтов.

«Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения», - считает Владимир Петров.

Кроме того, предположил депутат, привязка аккаунта к паспорту поможет решить проблему манипуляции общественным мнением в сети, уничтожит всевозможные «сообщества троллей» и пранкеров.