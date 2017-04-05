За внесение ложных сведений в межевой план псковский инженер заплатит 30 тысяч рублей

10:32, 05 апреля 2017, ПАИ

В Пскове по требованию прокурора кадастровый инженер привлечен к административной ответственности за внесение заведомо ложных сведений в межевой план. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что кадастровый инженер в межевом плане земельного участка, находящегося в собственности ЗАО «Строительная фирма «ДСК», указал сведения о его существовании в установленных границах более 15 лет, что не соответствовало действительности и опровергалось техническим планом ГП ПО «БТИ», планом смежного участка, который подготовил инженер-геодезист в 2008 году, а также выкопировкой из Правил землепользования и застройки муниципального образования, утвержденных решением городской Думы от 5.12.2013 № 795.

В этой связи заместитель прокурора Пскова возбудил в отношении кадастрового инженера дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.35 КоАП РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план), которое направлено для рассмотрения мировому судье.

В итоге кадастровому инженеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.