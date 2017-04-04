Пскович отправился в колонию за убийство на почве финансовых претензий

09:49, 05 апреля 2017, ПАИ

Приговором Псковского районного суда 44-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что 14 марта 2016 года мужчина находился на своей даче, расположенной в СНТ «Надежда», вместе со своим знакомым. Там между ними на почве взаимного недоверия и финансовых претензий возник конфликт, в ходе которого преступник нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а затем стал сдавливать ему шею двумя руками, обмотал вокруг нее ремень от сумки и продолжил удушение до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

После убийства мужчина похитил автомобиль и иное имущество потерпевшего на общую сумму 345 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала этот приговор законным и обоснованным. Он вступил в законную силу.