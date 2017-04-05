На 80 тысяч рублей оштрафовали начальника УГХ Пскова за скамейки и пионы

10:12, 05 апреля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба России по Псковской области оштрафовала начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова за заключение контрактов на благоустройство и озеленение без конкурентных процедур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

В ходе первого административного дела было установлено, что 11 июля 2016 года Алексей Захаров без конкурентных процедур заключил 6 договоров на сумму почти 600 тысяч рублей (по 100 тысяч каждый контракт) с ООО «Базовый элемент» на комплекс работ по посадке многолетников. Подрядчик должен был высадить в скверах на площади Ленина, у Рижской гостиницы, Кутузова (Некрасова, Ленина, Псковский театр драмы), на площади Победы у памятника Неизвестному солдату по 163 куста пионов, каждый по 3-5 глазков, на площади 41 кв. м. в каждом сквере. Окончание работ было намечено на 30 сентября 2016 года.

В УФАС отметили, что на территории Пскова есть другие компании, которые могли бы составить конкуренцию ООО «Базовый элемент»: ООО «Зеленхоз плюс», «Зеленый остров», «Зеленхоз – Псков» и другие. «На чем основывался выбор конкретного ООО, почему не было конкурентных процедур, заказчик не объяснил. Хотя время и деньги позволяли», - подчеркнули в антимонопольной службе.

В связи с этим начальника УГХ привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В УФАС добавили, что в этот же день, 11 июля, Алексей Захаров заключил еще два договора по 100 тысяч рублей с ООО «Дорожно-парковое управление № 1» на выполнение работ по ремонту, окрашиванию малых архитектурных форм в Ботаническом саду. Один договор касался ремонта 19 скамеек и окрашивания еще 36, демонтажа 14 металлических урн. Второй договор подразумевал окрашивание 36 и ремонт 22 скамеек, окрашивание 10 и демонтаж 8 урн в Ботаническом саду, скверах у церкви Николы со Усохи, на площади Павших борцов, у Рижской гостиницы, в Кремле, в Детском парке, на территории вдоль домов №№ 29/31, 31 по Рижскому проспекту. Все работы нужно было завершить до 22 июля 2016 года.

По данному факту Алексея Захарова привлекли к ответственности по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Таким образом, в один день две компании получили контрактов на благоустройство и озеленение почти на 800 тысяч рублей без конкурентных процедур. Кроме того, проанализировав все 8 договоров и цены, сложившиеся на эти работы в Пскове, принято решение проверить процедуру ценообразования по этим договорам, передав материалы в Контрольное управление Псковской области по подведомственности», - заключили в УФАС.