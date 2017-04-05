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Общество

С благодарностью в адрес энергетиков обратилась к губернатору жительница великолукской деревни

Жительница деревни Мякотино Великолукского района Людмила Нестеренко обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой поблагодарить специалистов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» за четкую организацию оперативных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

28 марта бригада РЭС №2 «Южных электрических сетей» мастера Сергея Белоглазова по заявке жителей выехала в указанную деревню и в семи пролётах линии 0,4 кВ с привлечением спецтехники оперативно выполнила работы по обрезке крон деревьев, угрожающих надёжному электроснабжению.

«Прошу вас выразить благодарность от моего имени за их труд, заботу и внимание к людям», - отметила в своем обращении Людмила Нестеренко.

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