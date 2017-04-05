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Общество

«Комсомольская правда» стала самой цитируемой газетой в соцсетях

«Комсомольская правда» заняла первое место в рейтинге газет по цитируемости в социальных сетях, который подготовила компания «Медаилогия» по итогам января-февраля. Как сообщается на сайте planetasmi.ru, возглавить топ изданию помог материал «Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон». Отметим, газета «Комсомольская правда – Псков» входит в состав Медиахолдинга Псковской области.

В топе газет по цитируемости в СМИ лидирует «КоммерсантЪ».

В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ лидирующие позиции у ТАСС, по цитируемости в соцмедиа – у РИА Новости.

Топ-10 самых цитируемых журналов в СМИ возглавляет Forbes, в соцсетях - Snob.ru.

Лидером топа самых цитируемых ТВ-каналов в СМИ и соцмедиа стал телеканал RT.

В рейтинге радиостанций по цитируемости в СМИ первое место осталось радио «Говорит Москва», в соцмедиа – «Радио Свобода».

Самым цитируемым в СМИ и соцмедиа интернет-ресурсом стал Life.ru.

В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы).

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