Очередные 12 незаконно возведенных ларьков пошли под снос в Пскове

10:33, 05 апреля 2017, ПАИ

В Пскове еще 12 незаконно возведенных киосков будут демонтированы в ближайшие дни. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, все они находятся в микрорайоне Кресты, вблизи здания «Почты России» по адресу: Крестовское шоссе, 88.

Как пояснили в отделе потребительского рынка и услуг администрации города, ларьки не входят в схему размещения нестационарных торговых объектов. Владельцу земельного участка (ФГУП «Почта России) направлено предписание о необходимости демонтировать несанкционированные постройки. «Торговый самострой появился на нашем земельном участке порядка 10 лет назад. У предприятия не было и нет договоров на аренду и каких-либо иных взаимоотношений с владельцами павильонов, они установлены без нашего ведома. По решению суда, в который мы обратились, начался демонтаж данных киосков», - прокомментировали ситуацию в ФГУП «Почта России».

Напомним, в 2016 году в рамках благоустройства в Пскове были демонтированы порядка 25 незаконно возведенных киосков. В этом году системная работа продолжается.