Директором группы компаний «Технология металлов» стал сын депутата Госдумы

12:23, 05 апреля 2017, ПАИ

Директором группы компаний «Технология металлов» и руководителем предприятия «Псковгеокабель» стал 28-летний Иван Крючек, сын депутата Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия» Сергея Крючека. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, знакомый с ситуацией внутри холдинга.

По сообщениям СМИ, до избрания в Госдуму Сергей Крючек являлся председателем совета директоров управляющей компании «Синдика», которая занималась управлением активами у экс-президента Кабардино-Балкарии сенатора Арсена Канокова. В 2008 году он презентовал в Пскове планы по реконструкции гостиницы «Интурист», которую УК «Синдика» в свое время приобрела у «Технологии металлов».

Отметим, холдинг «Технология металлов» – производственно-промышленная группа, которая объединяет предприятия машиностроительного, кабельного и электротехнического производств. На сайте группы компаний сообщается, что в состав холдинга входят такие подразделения, как концерн «Технокабель» (АО «Псковкабель»), концерн «Интерсвар» (ЗАО «Псковэлектросвар»), концерн «Псковгеофизика» (ООО «Псковгеокабель», ООО «ГИСприбор-М», ООО «Технокабель М»). По сообщениям СМИ, что в конце 2016 – начале 2017 года холдинг «Технология металлов» перешел под контроль новых владельцев.

По словам источника ПАИ, прежнему генеральному директору «Псковгеокабеля» Андрею Робину новый собственник холдинга предложил уволиться. Между тем, как отметил собеседник агентства, Робин - «главный вдохновитель, главный научный двигатель той технологии, которая использовалась данным заводом», производящим, в частности, гибкие трубы для нефте- и газодобычи.

По данным собеседника Псковского агентства информации, завод «Псковкабель» в настоящее время находится в режиме «глубокого банкротства», там введено внешнее управление.

Также он назвал неустойчивым еще одно предприятие, входящее в холдинг «ТМ», - «Псковэлектросвар», которое возглавляет Дмитрий Гудкин. По словам собеседника агентства, речь идет, в том числе, о неплатежах своим подрядчикам.

Что касается завода «Точлит», то он вышел из группы еще два года назад, это предприятие было продано московским собственникам, добавил источник.