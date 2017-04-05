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Общество

13 районов Псковской области посетит клиентская служба Пенсионного фонда в апреле-июне

В апреле, мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 13 районов Псковской области. Всего специалисты районных учреждений ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда.

Там отметили, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы Фонда предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль  Фонда оснащен всем необходимым  для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных  и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в пресс-службе.

График выезда передвижной  клиентской службы  ПФР во втором квартале 2017 года

Наименование управления (отдела) ПФР

апрель

Населённый пункт

май

Населённый пункт

июнь

Населённый пункт

Управление ПФР в  г. Пскове и Псковском районе

05.04.2017

Краснопрудская волость

 

17.05.2017

Карамышевская волость

07.06.2017

Торошинская волость 

 

12.04.2017

Логозовская волость

 

24.05.2017

Середкинская волость

 

21.06.2017

Ядровская волость

 

19.04.2017

Ершовская волость

-

-

28.06.2017

Писковичская волость

 

26.04.2017

Тямшанская волость

-

-

-

-

Управление ПФР в Новоржевском районе

06.04.2017

Вехнянская волость        д. Березовец, Волчицкое, Орша  30 км

-

-

-

-

Управление ПФР в Стругокрасненском районе

13.04.2017

Новосельская волость   д. Лудони, Велени, Теребуни, Хредино, Залазы 90 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Дновском районе

14.04.2017

Искровская волость

д. Заклинье 64 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Дедовичском районе

18.04.2017

Шелонская волость

д. Дубишно, Крутец

 38 км.

-

-

-

-

Отдел ПФР в Палкинском районе

25.04.2017

Черская волость

д. Красино, Вернявино 100 км.

-

-

-

-

Управление ПФР в Локнянском районе

27.04.2017

д. Юхово и Подберезинская волсоть 80 км.

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Управление ПФР в Печорском районе

-

-

16.05.2017

Новоизборская и Изборская волости д. Новый Изборск, Изборск 64 км.

-

-

Отдел ПФР в Красногородском районе

-

-

18.05.2017

Пограничная волость д. Кресты, Треньки, Покровское, Золотово

70 км.

-

-

Отдел ПФР в Пушкиногорском районе

-

-

31.05.2017

Полянская волость д. Гарино, Поляне, Захино

70 км.

-

-

Управление  ПФР в Гдовском районе

-

-

-

-

14.06.2017

Добручинская волость

60 км.

Управление ПФР в Опочецком районе

-

-

-

-

15.06.2017

Варыгинская волость         д. Варыгино, Матюшкино, Барсаново 33 км.

Управление ПФР в Невельском районе

-

-

-

-

20.06.2017

д. Иваново и г. Невель

22 км.
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