13 районов Псковской области посетит клиентская служба Пенсионного фонда в апреле-июне
В апреле, мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 13 районов Псковской области. Всего специалисты районных учреждений ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда.
Там отметили, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы Фонда предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль Фонда оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в пресс-службе.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР во втором квартале 2017 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР
|
апрель
|
Населённый пункт
|
май
|
Населённый пункт
|
июнь
|
Населённый пункт
|
Управление ПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
05.04.2017
|
Краснопрудская волость
|
17.05.2017
|
Карамышевская волость
|
07.06.2017
|
Торошинская волость
|
|
12.04.2017
|
Логозовская волость
|
24.05.2017
|
Середкинская волость
|
21.06.2017
|
Ядровская волость
|
|
19.04.2017
|
Ершовская волость
|
-
|
-
|
28.06.2017
|
Писковичская волость
|
|
26.04.2017
|
Тямшанская волость
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Новоржевском районе
|
06.04.2017
|
Вехнянская волость д. Березовец, Волчицкое, Орша 30 км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Стругокрасненском районе
|
13.04.2017
|
Новосельская волость д. Лудони, Велени, Теребуни, Хредино, Залазы 90 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Дновском районе
|
14.04.2017
|
Искровская волость
д. Заклинье 64 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Дедовичском районе
|
18.04.2017
|
Шелонская волость
д. Дубишно, Крутец
38 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Палкинском районе
|
25.04.2017
|
Черская волость
д. Красино, Вернявино 100 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Локнянском районе
|
27.04.2017
|
д. Юхово и Подберезинская волсоть 80 км.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление ПФР в Печорском районе
|
-
|
-
|
16.05.2017
|
Новоизборская и Изборская волости д. Новый Изборск, Изборск 64 км.
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Красногородском районе
|
-
|
-
|
18.05.2017
|
Пограничная волость д. Кресты, Треньки, Покровское, Золотово
70 км.
|
-
|
-
|
Отдел ПФР в Пушкиногорском районе
|
-
|
-
|
31.05.2017
|
Полянская волость д. Гарино, Поляне, Захино
70 км.
|
-
|
-
|
Управление ПФР в Гдовском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.06.2017
|
Добручинская волость
60 км.
|
Управление ПФР в Опочецком районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.06.2017
|
Варыгинская волость д. Варыгино, Матюшкино, Барсаново 33 км.
|
Управление ПФР в Невельском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.06.2017
|
д. Иваново и г. Невель
22 км.