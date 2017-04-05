13 районов Псковской области посетит клиентская служба Пенсионного фонда в апреле-июне

10:57, 05 апреля 2017, ПАИ

В апреле, мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 13 районов Псковской области. Всего специалисты районных учреждений ПФР объедут 20 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда.

Там отметили, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы Фонда предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль Фонда оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в пресс-службе.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР во втором квартале 2017 года