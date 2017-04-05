Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк на 86% увеличил кредитование предприятий животноводства

11:03, 05 апреля 2017, ПАИ

За время своей деятельности Россельхозбанк поддержал реализацию 3 тыс. 636 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов животноводства с общим объемом финансирования порядка 400 млрд рублей. Об этом заявил председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев по итогам участия в рабочей встрече председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с ведущими животноводческими предприятиями Тамбовской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Порядка 3 тыс. объектов при участии банка уже введены в эксплуатацию и успешно работают, что позволило увеличить производство российского молока, говядины, свинины и мяса птицы на сотни тысяч тонн.

«У нашей страны существенный потенциал в животноводстве – мы уже практически заместили импорт свинины и птицы и сейчас активно выходим на внешние рынки, где у потребителей, прежде всего в азиатском регионе, есть большой спрос на качественную и экологически чистую мясную продукцию из России. Но для того, чтобы полностью закрыть внутренние потребности по другим видам мяса, а также войти в число мировых лидеров на экспортных рынках нам необходимо наращивать объемы производства. Участвуя в решении этих задач, Россельхозбанк постоянно увеличивает объемы финансирования отрасли. Так, с начала текущего года мы уже выдали предприятиям животноводства 33 млрд рублей, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Дмитрий Патрушев.

В 2016 году Россельхозбанк на 9% увеличил объем кредитования животноводства, включая смешанные направления, и оказал поддержку заемщикам на сумму 109 млрд рублей. Кредитный портфель банка в этом сегменте в настоящее время составляет 357 млрд рублей.