Игорь Каграманян: Псковская область может стать участником готовящейся программы развития детских больниц

11:20, 05 апреля 2017, ПАИ

Псковская область может стать участником федеральной программы по развитию детских больниц, которая в настоящее время прорабатывается по поручению Правительства РФ. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян в ходе рабочего визита в Псков 5 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Регион очень важный, регион приграничный, имеет хорошие достижения, к тому же, руководство региона правильно понимает задачи», - отметил Игорь Каграманян.

Сегодня он посетил Детскую областную клиническую больницу, его сопровождали ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Отари Хурцилава, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Госкомитета региона по здравоохранению и фармации Игорь Потапов и глава города Пскова Иван Цецерский. Заместителю министра рассказали, что больница существует с 1999 года, ему показали приёмный покой, детскую реанимацию, отделение для новорожденных, а также ознакомили с материально-технической базой учреждения.

Главврач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман отметил, что учреждение является клинической базой для студентов Псковского государственного университета. Он также подчеркнул, что больница не испытывает проблем с кадрами, за последнее время на работу пришли несколько новых врачей и медсестер. На вопрос о размере заработной платы специалистов он ответил: «Чем больше работаем, тем больше получаем». В среднем зарплата врачей больницы составляет 37 тыс. рублей, медицинских сестёр – 21 тыс. 600 рублей.

Замминистра отметил, что в России планка специалистов довольно высокая, в стране работают сильные доктора, и руководство государства «этот стержень поддерживает». «Зачастую коллегам из-за рубежа есть чему поучиться и на что посмотреть у нас», - сказал он.

Игорь Каграманян подчеркнул, что в Псковской области также много делается для поддержки врачей и медсестер. Он вспомнил, что около года назад посетил псковский онкоцентр, и губернатор Андрей Турчак говорил ему о проблемах с кадрами для этого учреждения. Теперь же, по данным замминистра, регион выделил для специалистов онкоцентра пять квартир, благодаря чему удалось привлечь новых сотрудников.