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Находящийся в федеральном розыске гражданин Чехии задержан в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали при попытке пересечь Государственную границу РФ иностранца, находящегося в международном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Произошло это в автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района. При проверке документов на право въезда в Россию сотрудники пограничного контроля выявили 33-летнего гражданина Чехии, которого власти его страны объявили в международный розыск за совершение разбоя (статья 173 УК Чехии).

В соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком задержанного передали сотрудникам полиции Себежа.

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