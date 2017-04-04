Находящийся в федеральном розыске гражданин Чехии задержан в Псковской области

11:25, 05 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали при попытке пересечь Государственную границу РФ иностранца, находящегося в международном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Произошло это в автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района. При проверке документов на право въезда в Россию сотрудники пограничного контроля выявили 33-летнего гражданина Чехии, которого власти его страны объявили в международный розыск за совершение разбоя (статья 173 УК Чехии).

В соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком задержанного передали сотрудникам полиции Себежа.