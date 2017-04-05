Сеть супермаркетов шаговой доступности закрылась в Великих Луках

12:45, 05 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках закрылась сеть магазинов «Разница», которая входит группу компаний «Ритм-2000» наряду с супермаркетами «Тверской купец», «Вольный купец», «Апельсин», «Тележка». Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела потребительского рынка – заместитель председателя комитета потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации Великих Лук Елена Антонюк.

Она отметила, что всего в Великих Луках работали 10 магазинов сети «Разница». Все они размещались в арендованных, не муниципальных, помещениях, поэтому, что появится на месте прекративших работу торговых точек, собеседница агентства сказать затруднилась. Также не известны ей и причины ликвидации магазинов.

При этом, как отметила Елена Антонюк, магазины «Вольный купец» и «Тележка», которых в Великих Луках по одному, продолжают работать.

По данным ПАИ, нераспроданный товар из великолукских магазинов перевезли в супермаркеты «Вольный купец» в Пскове.

Добавим, что сеть «Разница» позиционируется, как супермаркеты «шаговой доступности».