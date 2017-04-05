Кубки России, Дружбы, княгини Ольги и Великих Лук разыграют участники Международной встречи воздухоплавателей

18:09, 05 апреля 2017, ПАИ

В рамках ХХ Международной встречи воздухоплавателей, которая состоится с 11 по 16 июня в Великих Луках, пройдут 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Ежегодная Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках – это не только яркий и зрелищный праздник, но и важное спортивное мероприятие. На протяжении нескольких дней пилоты выполняют спортивные задания, от победы в которых зависит количество очков, зачисленных аэронавту, а значит, и его место в общероссийском спортивном рейтинге», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что торжественное открытие Международной встречи воздухоплавателей состоится 12 июня в 18:40. С 13 по 15 июня пройдут спортивные полеты, а закрытие встречи и награждение победителей намечено на 16 июня.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».