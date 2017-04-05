0
17:54
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
17:09
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
15:19
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
15:02
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 2-я: Подбираем диски
13:28
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
12:01
Замминистра здравоохранения РФ ознакомился с работой псковского онкодиспансера
11:20
Игорь Каграманян: Псковская область может стать участником готовящейся программы развития детских больниц
Еще новости
Общество

Кубки России, Дружбы, княгини Ольги и Великих Лук разыграют участники Международной встречи воздухоплавателей

В рамках ХХ Международной встречи воздухоплавателей, которая состоится с 11 по 16 июня в Великих Луках, пройдут  12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото: Александр Воробьев

«Ежегодная Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках – это не только яркий и зрелищный праздник, но и важное спортивное мероприятие. На протяжении нескольких дней пилоты выполняют спортивные задания, от победы в которых зависит количество очков, зачисленных аэронавту, а значит, и его место в общероссийском спортивном рейтинге», - отметили в пресс-службе.

Фото: Александр Воробьев

Напомним, что торжественное открытие Международной встречи воздухоплавателей состоится 12 июня в 18:40.  С 13 по 15 июня пройдут спортивные полеты, а закрытие встречи и награждение победителей намечено на 16 июня.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
05 апреля 2017
455 неразорвавшихся снарядов обнаружили в Псковской области в 2016 году
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
05 апреля 2017
Базовая кафедра медицинского университета имени Мечникова откроется в Пскове
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
05 апреля 2017
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины 8
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
05 апреля 2017
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
Замминистра здравоохранения РФ ознакомился с работой псковского онкодиспансера
05 апреля 2017
Замминистра здравоохранения РФ ознакомился с работой псковского онкодиспансера 5
Игорь Каграманян: Псковская область может стать участником готовящейся программы развития детских больниц
05 апреля 2017
Игорь Каграманян: Псковская область может стать участником готовящейся программы развития детских больниц 1
Очередные 12 незаконно возведенных ларьков пошли под снос в Пскове
05 апреля 2017
Очередные 12 незаконно возведенных ларьков пошли под снос в Пскове 1
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен
04 апреля 2017
Переписать статью УК о мошенничестве предложил бизнес-омбудсмен

Идет загрузка...