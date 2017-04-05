Замминистра здравоохранения РФ ознакомился с работой псковского онкодиспансера

12:01, 05 апреля 2017, ПАИ

В ходе рабочего визита в Псков 5 апреля заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян посетил областной онкологический диспансер. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Замминистра констатировал, что в Пскове появилось современное учреждение, где все необходимое собрано в одном месте.

Главврач псковского онкодиспансера Вячеслав Шипаев показал ему первый этаж учреждения, где размещается поликлиническое отделение, также Игорю Каграманяну продемонстрировали оборудование процедурного и рентген-кабинета. Работающая в кабинете УЗИ специалист рассказала, что в день в диспансере проводят порядка 30-40 исследований, всего в учреждении три таких кабинета. Есть также мобильный УЗИ-аппарат. Она добавила, что кабинеты УЗИ работают в онкодиспансере уже три месяца, специалисты продолжают осваивать новые опции оборудования.

Замминистра подчеркнул, что очень важно организовать методическую работу с врачами в районах. На это специалист сказала, что такая работа проводится постоянно, за каждым доктором закреплен свой район: «Выезжаем на места, оказываем консультационную и методическую помощь».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заметила, что выявляемость рака на ранних стадиях продолжает оставаться не очень высокой, и регион находится на втором месте среди субъектов Северо-Запада по смертности от онкологии.

Специалист кабинета УЗИ напомнила, что, несмотря на это, в целом смертность от окнозаболеваний снижается, по её словам, финансовые затраты и усилия докторов не проходят даром.

Игорь Каграманян добавил, что в Псковской области созданы все условия, появился современный центр, и ситуация должна меняться.

Затем замминистра посетил кабинет с аппаратом МРТ, где встретил молодого специалиста, работающего в онкоцентре только второй месяц. Игорь Каграманян уточнил у него, соответствует ли диспансер ожиданиям и всем ли тот доволен. Молодой врач ответил, что всем доволен и перспективы развития для него, как для специалиста, огромные. Замминистра пожелал ему успехов.

Главврач онкодиспансера также заявил, что если у врачей появляются какие-либо вопросы по работе оборудования, они получают ответы, потому что находятся в постоянном контакте со специалистами, которые обеспечивали его наладку. Кроме того, Вячеслав Шипаев отметил, что качество оборудования, по сравнению с тем, что было в прежнем онкодиспансере, отличается в лучшую сторону.