Минфин предлагает обязать медиков раскрывать врачебную тайну страховщикам

12:09, 05 апреля 2017, ПАИ

Министерство финансов направило на согласование в ведомства поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ», обязывающие медиков передавать данные, составляющие врачебную тайну, страховщикам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В пояснительной записке говорится, что медики уже вправе передавать страховщику данные о застрахованных с их письменного согласия, но, по статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 50% случаев компании получают отказы, а «невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них». Самостоятельные же расследования компаний до выплат ведут к увеличению расходов и удорожанию услуг.

Около года назад аналогичная инициатива Минфина до этапа межведомственного обсуждения не дошла. В этот раз поправки обсуждали на совещании в ЦБ 17 марта, и, по данным газеты, регулятор их поддержал. 31 марта Минфин разослал проект в ведомства и до 10 апреля ждет замечаний к нему.

Врачебная тайна интересует компании, занимающиеся личными видами страхования (медицинское, от несчастного случая, жизни). Как отметил вице-президент ВСС Максим Данилов, в мире на личное страхование приходится более 80% мошенничеств. В РФ считаются сомнительными до 10% выплат — страховщики подозревают участие мошенников, но доказать это не могут. По данным ЦБ, по итогам 2016 года страховщики выплатили по личным видам с учетом страхования жизни 245,6 млрд рублей, беспрепятственный доступ к врачебной тайне сэкономил бы им до 25 млрд рублей.